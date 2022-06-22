牙醫人手局限致服務不足　課程名額僅增20　食衞局認「杯水車薪」

本港公營牙醫服務不足。有議員今日(22日)在立法會會議上提出質詢，促政府將學童牙醫保健服務拓展至中學生，並指公營醫院牙醫服務不足，促加強培訓。食物及衞生局局長陳肇始承認公營牙科受到人手限制，衞生署會根據調查結果為港制訂2030年的牙科目標。

有議員斥牙科治療規劃需時，但現時公營牙科已經有人手不足問題。另有議員斥本港牙科服務嚴重不足，應盡快將長者牙科服務拓展到18區。議員朱國強則稱，本港投身牙醫公營服務的人手從2019年的343人減少至322人，質疑政府未有策略投身公營牙醫服務。

陳肇始表示，政府每10年有口腔健康調查，會根據調查為港訂立目標及建議可行措施，但進度因為疫情延遲，未能確定調查完成時間，希望今年內處理完，繼而向立法會報告。對於牙科治療師人手方面，她承認人手有所局限，但課程名額已經有所增加，由50位增至70位，明白數字上仍是杯水車薪。她認為衞生署牙科面對人手不足問題，有空缺及未能吸引牙醫服務，但非政府組織、關愛基金等不同計劃已經一直拓展牙醫服務。