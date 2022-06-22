廣東昨增3宗澳門輸入新冠　珠海9人防疫違規受罰

澳門本土新冠疫情持續，並有個案輸入內地。廣東省衞健委周三（22日）公布，前一日新增3宗從澳門輸入該省的病例。珠海市同日公布9人因違反防疫規定被處罰。

廣東省衞健委通報，珠海市周二新增2宗澳門輸入病例。其中一名確診者居於香洲區，上周六（18日）從澳門入境，翌日核酸檢測顯示無感染，周一（20日）再檢測顯示受感染。另一名無症狀感染者居於橫琴粵澳深度合作區，為周一通報無症狀感染者的密切接觸者，上周六從澳門入境後3次核酸檢測無感染，周二第4次於橫琴醫院檢測顯示受感染。佛山市順德區周二發現1宗澳門輸入無症狀感染病例，患者周日（19日）晚從橫琴口岸入境後，駕車抵達酒店隔離，當晚首次核酸檢測顯示無感染，周二第2次核酸檢測顯示感染。

珠海有關部門周三公布一批個人和企業違反防疫規定的情況。其中，香洲5人、斗門區2人、高新區1人，因從澳門入境後未遵守隔離措施，擅自到公共場所活動。除香洲區梁某因造成該區拱北街道夏灣社區相關區域需要管控，被刑事立案調查外，其餘上述各人均被給予行拘10天處分。斗門區井岸鎮一旅業場所的52歲女前台服務員，周二因未按規定要求入住旅客掃場所碼而被罰款。