2025年考評局停辦2個語言考試　另5個語言須應考官方試

香港考試及評核局今(22日)宣布，由2025年起的文憑試(DSE)丙類其他語言科目，將不再採用英國劍橋大學國際考評部的高級補充程度試卷，考生改為應考有關語言的官方語言考試。新安排下，保留現行的法語、德語、日語及西班牙，並增設韓語；考生成績只要達到指定的語言能力水平，便可獲納入DSE成績。惟目前提供的印地語和烏爾都語考試將於同年起停辦。

考評局指，2012年首屆DSE起，丙類其他語言科目採用劍橋國際高級補充程度試卷，每年的考生人數由200多人至約500人不等。劍橋國際早前就其評核服務作全面檢討，其後決定由2024年起，不再開設高級補充程度的日語和印地語考試，並通知考評局將未能繼續為丙類其他語言科目的考試，提供考生的成績數據。

目前其他語言科目考試的安排將無法繼續。最後一次採用劍橋國際高級補充程度試卷的丙類科目考試將於明年11月舉行，適用於2024年DSE的考生。考評局經諮詢相關持份者與研究不同替代方案後，決定由2025年文憑試起，與法國、德國、日本、南韓及西班牙的官方文化機構合作，採用其官方語言考試作為DSE丙類其他語言科目的考試。考生須自行報考有關的官方語言考試，並於報考文憑試時選取相關的丙類科目，以便有關機構向考評局提供考生的成績。考生可在文憑試考試年份前的2年內，應考一次或以上丙類其他語言科目的考試。