議助衝突向人噴清潔劑傷人罪成　今上訴9.9裁決

前深水埗區議員劉家衡及李文浩，前年在聯合辦事處門外張貼「藍絲與狗不得內進」字句，有市民到場抗議。劉的妻子、網絡紅人「搣時潘」（潘書韻）和一名有博士學歷的議員助理，因涉嫌襲擊在場人士而被起訴。其中「搣時潘」在開審前離港缺席聆訊，法庭已向她發出拘捕令。而上述議助被指向人群噴清潔劑，經審訊後被裁定1項襲擊致造成身體傷害罪成立，判囚6個月2星期。雖然他已於今年4月服刑完畢，但他仍決定就定罪及刑期上訴，高院原訟庭今（22日）開庭聽取雙方陳詞，並押後至9月9日宣判。

上訴人李譯喬的代表大律師指，原審裁判官沒有充分證據去肯定上訴人所噴的是清潔劑「藍威寶」，認為法庭不能排除上訴人的說法，即上訴人見聚集人數眾多，鑑於當時疫情嚴重，於是向人群上方噴灑消毒液。即使有人被液體噴中，也只是上訴人疏忽，或會構成普通襲擊罪，而非較嚴重的襲擊致造成身體傷害罪。此外，上訴方指，事主事後毋須送院，考量到上訴人的背景，採納7個月監禁為量刑起點是明顯過高。

律政司則反駁指，事主被噴後感到眼痛、面紅及流鼻水，反映上訴人所噴的是刺激性液體，不可能是用來消毒空氣。何況事主在審訊時，已清晰表明認得有關液體是「藍威寶」，原審裁判官可以根據他的證供，以及片段中的容器、液體顏色，去判斷涉及的是清潔劑抑或消毒液。就着刑期方面，律政司強調，上訴人的行為會挑釁在場市民，增加發生暴力的風險。雖然事主沒有明顯傷勢，但也必須從嚴處理，刑期並非明顯過重。

案件編號：HCMA 605/2021