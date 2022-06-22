油尖旺深水埗露宿者佔全港66%　市民投訴帶來環境衞生滋擾

社會關注露宿者問題，勞工及福利局局長羅致光今（22日）回答議員質詢時表示，根據社會福利署建立的「露宿者電腦資料系統」，在2021/22年度，全港最多登記露宿者地區的為油尖旺，有610人，佔登記露宿者人數的39%，其次為深水埗，有421人，佔27%。對於有市民反對露宿者帶來環境衞生滋擾，羅指相關部門會為其負責的範圍進行清潔工作，以保持環境衞生。

露宿是一個複雜的社會問題，根據社署「露宿者電腦資料系統」，油尖旺及深水埗均為過去3年，18區當中露宿者人數最多的區，而油尖旺區在2021/22年度的露宿者人數有610人，較上一年度的725人減少16%；而深水埗區在2021/22年度有421人，亦較上一年度的432人減少約3%。而過去3年來，男性露宿者人數，一直比女性露宿者多7至8倍。

羅致光指，現時為露宿者而設的臨時宿位共有620個，包括228個獲社署資助並由非政府機構營辦的短期宿舍及緊急收容中心宿位，以及392個由非政府機構自負盈虧提供的宿位。在2019-20年度、2020-21年度及2021-22年度(截至去年12月)，資助宿位的平均入住率分 別約為83%、75%及74%。