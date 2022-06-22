《禁蒙面法》生效翌日參與暴動　廚師認罪下周四判刑

2019年《禁止蒙面規例》實施後翌日，港九多區均有示威遊行，其中灣仔一帶的示威最後演變成暴動，警方期間拘捕多人。1名當日被捕的男廚師，今天（22日）於區域法院承認暴動及違反《禁蒙面法》2罪，法官王詩麗指他曾拾起磚塊站在前線，像是表明對抗及是活躍參與者，或考慮較高的量刑起點，決定押後至下周四（30日）判刑。

被告陳振羚（33歲），承認於2019年10月6日在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道參與暴動，另身處非法集結現場使用一個半面式防毒面具。案情指當日下午有大批示威者在銅鑼灣及灣仔一帶集結，示威者後來四散湧至告士打道等的主要行車道，癱瘓灣仔、金鐘及中環一帶交通，並與警方對峙。而在軒尼詩道一帶亦發生同樣情況，有示威者向附近大廈外牆噴漆、築起傘陣、以磚塊堵路、投擲汽油彈等，作出連串破壞行為。被告期間被拍到曾拾起地上磚塊向馬路方向走，及曾站在與警方對峙的傘陣前線位置，期間有示威者向警方投擲汽油彈等。被告其後被截停，當時身穿黑衣、戴着護目鏡及防毒面罩等。

辯方求情指被告當日本沒有打算參與示威，只是途經後才參與，而被告並非配有頭盔等全副裝備的示威者。他被拍到拾起磚塊，只是欲把磚塊用於堵路，且他雖曾站在示威者傘陣前方，但並沒有動作。辯方指被告並非領導角色，受當時風氣影響犯事，且已後悔，希望法庭輕判。辯方律師並呈上早前另一宗關於同一暴動事件的判刑讓法官參考。惟法官質疑被告選擇站在前線，且有所動作，參與程度更為積極，與該宗案件的被告的情況有別，或考慮較高的量刑起點。

案件編號：DCCC 283/2020