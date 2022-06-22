持續進修基金審批慢兼課程重疊　議員促重整

持續進修基金的資助上限至每人25,000港元，並撤銷年齡上限。然而，有議員今日（22日）批評基金課程的審批程序及要求多年未變，亦只以本地面授的課程為主；亦有議員指基金課程與僱員再培訓局課程重複，未做好協調，令資源出現錯配。

議員梁毓偉提出口頭質詢，指現時基金課程的註冊申請手續冗長，當局會否考慮簡化有關程序。他又關注政府會否考慮將不設實時授課的網上遙距課程，納入基金的可獲發還款項課程名單。勞工及福利局局長羅致光表示，現時基金下共提供超過10000項可獲發還款項課程，而基金當局已實施簡化課程評核程序及縮短處理時間。至於當局去年將合資格網上課程納入基金，視乎課程類別，容許課程總時數中最多至75%以網上形式教學。

議員顏汶羽指出，持續進修基金與僱員再培訓局推出的課程有重複，其中保安員課程更是熱門之選，因此詢問政府會否有恆常協調統籌機制，以做好人力資源規劃。議員周文港則指當局會否選定人才較短缺的行業，並提高相關資助額，實行先進修，後加入的方式。羅致光表示不同培訓機構的角色都各有不同，參加的市民也有不同需求，例如持續進修基金以現職人士報讀居多，再培訓局則是以就業掛勾。羅又指資助額提升值得探討，指不同行業都出現人才錯配及短缺。