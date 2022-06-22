有指院舍虐老　羅致光稱如違規會嚴肅處理

早前有議員接獲投訴，市民在一間政府資助的安老院舍住宿期間遭一名護理員無故掌摑和推出走廊。議員今日(22日)在立法會會議上提出質詢，質疑政府所謂的突擊巡查院舍有事先通風報信，並促政府改善院舍及護理員質素。勞工及福利局局長羅致光指，如上述事件違規會嚴肅處理，而突擊檢查繼續進行中。

羅致光稱已經有牌照及規管科處理相關事宜，政府不同時段會到安老院舍突擊檢查，如發現院舍未符合要求，會發出書面、勸諭、警告或糾正，及後未改善或許會提出檢控。他又稱突擊檢查繼續進行中，但數字需要會後補充。議員田北辰則指出，強制舉報機制十分重要，稱虐兒都有強制舉報，反問為何虐老、虐待殘疾人士則沒有機制。羅回應指，如立法規管所有虐待弱勢人士，涉及範圍廣、立法時間長，要明白有取捨，所以先規管保障兒童。他又稱，虐老、虐待殘疾人士不只是院舍內的問題，政府會繼續探討。

議員陳勇提到，疫情下安老院舍是重災區，政府應協助處理突發問題。議員林素蔚則批評安老院舍改革緩慢。羅致光指勞工及福利局常任秘書長早前已經成立跨部門小組，改善安老院舍設施及程序，長遠而言需要改善法例，相關立法會法案委員會已經成立，望議員提出合適意見。他又希望議員明白安老院舍改善工作並非一下完成，反而需要誘因及法例的配合。