指科學園租戶長期欠租　高院判科技園公司勝訴可收回

香港科技園於2020年入稟高院控告1間生物科技公司，指對方租用沙田科學園作為中國幹細胞臨床應用中心，但對方違反合約條款，故要求法院頒令對方交還及清空單位。不過該公司於去年亦入稟高院反控科技園及創新及科技局局長薛永恒，要求法庭裁定有關租約仍然有效，裁定科技園拒絕該公司進入或使用物業屬違約。科技園其後向高院申請簡易判決，將它興訟之案件直接頒令勝訴，讓其收回單位。高院今天（22日）開庭處理其申請，結果即時頒判決裁定科技園勝訴可收回單位，至於該公司控告科技園的訴訟，法庭則批准暫時擱置訴訟。

本案原告是香港科技園公司，被告是百奧生物科技有限公司（前稱中國幹細胞臨床應用中心有限公司）。被告今並無任何律師作代表，據庭上披露，被告現已清盤，而其臨時清盤人亦向法庭發信表示不反對原告的申請。原告方則指早於2020年6月底，被告就涉案單位的6年租約已完結，但被告一直佔用單位且沒有再交租。

高院暫委法官李律仁最終批准原告的簡易判決申請，裁定有關單位的管有權屬於原告，現可將之收回。至於案件的其餘訴訟程序及被告反控原告的訴訟，法官則頒令暫時擱置。據原告指稱，被告自2015年起租用香港科學園第三期15W大樓7樓，作為中國幹細胞臨床應用中心。原告於去年9月亦曾發聲明指，被告在租約完結後並無續期權，且有責任向原告交回該處所在空置情況下的管有權，但被告在違反租約的情況下繼續留在該處所。

案件編號：HCA 1961/2020, HCA 1432/2021