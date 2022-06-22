疑屋主執垃圾肇禍　秀茂坪邨單位淪曱甴屋　鄰居呻「打完又有」

又有屋邨驚現曱甴屋！東網早前接獲曾先生投訴，指他居住的秀茂坪邨秀和樓有單位疑淪為曱甴屋。他家中長期有數隻大曱甴及曱甴bb，他形容「打完又有」，走廊亦長期有4至5隻曱甴屍體。事主向相關部門投訴後亦未獲處理，反而着他「搬走」，令他感到愕然。

曾先生指，他居住在曱甴屋單位的斜對面已有大概10年，之前一直相安無事，但直至大概2017年起，曱甴屋單位戶主開始經常踢及拍打鐵閘，此舉引起曾先生注意。他指曱甴屋單位戶主，是一名年約50歲的獨居婦人，她疑有精神問題，經常拍打大門鐵閘，致鐵閘都已變形，快從門框掉下。他亦留意到單位戶主經常執垃圾回家。他指，曾見過單位戶主家中堆滿垃圾，他形容「有一座山咁高」。此舉引致「小強」為患，曱甴爬出走廊及鄰居家中。

就事件曾先生曾向屋邨辦事處及房屋署投訴。投訴了4年但得到的回覆都是，「戶主拒絕家訪，他們無法進行任何跟進」，房屋署更建議曾先生搬走。他曾嘗試與單位戶主交涉，但反被對方投訴他歧視。曾先生亦指，曱甴屋單位幾乎全層都知，有其他單位住戶向曾先生查詢投訴事宜，更有住戶指因曱甴屋單位戶主疑有精神問題而不敢得罪。