葉劉淑儀獲委任行會召集人　惟不會辭去黨內職務

葉劉淑儀獲委任為新一屆行政會議召集人，有聲音質疑作為黨主席的她是否適合擔任召集人。葉劉淑儀表示，香港並非政黨治港，認為沒有需要辭去黨內職務，強調行會主要是諮詢角色，沒有利益或者角色衝突。對於如果出現政策與政黨意見不一，她指並非每個政黨都支持政府所有政策，政黨領袖可以加強合作關係及溝通。

至於行會沒有實權是否需要改革，她指行會工作是給予意見，協助政府解決問題，實權在於官員，強調行會沒有法定及行政權力。至於有聲音指她曾公然反對政府政策，她則舉例指，一地兩檢及政府政策改組都是她幫助推行的，不認為有公然反對。

葉劉淑儀於1975年加入香港政府，回歸後1998年晉升至保安局局長，於2003年時不少市民因不滿政府訂立《基本法》23條導致50萬人上街遊行，葉劉及後因私人理由離職。她在2008年當選議員，在2012年及2017年兩度參選行政長官選舉，因提名票不足而放棄。她的惹火言論亦曾起極大爭議，例如不屑與的士司機討論立23條草，又稱林鄭月娥為「妹妹」，惹起熱議。

一向言論惹火的葉劉淑儀，早於擔任保安局局長期間，其髮型被坊間稱為「掃把頭」，引起她的強烈不滿，並於2001年電台節目時發表名句反擊「如果我連髮型都捍衞唔到，又點捍衞香港治安？」亦曾在立法會會議上回應議員會否就23條立法推出藍紙草案時，曾說過，「唔通的士司機、酒樓侍應、麥當勞服務員會（就草案）逐條同我討論？」被指為侮辱的士司機；亦又曾指「希特拉也是靠民主選舉上台」，以說明民主選舉的潛在問題。在2003年七一遊行前夕，她曾稱「市民當日放假，有啲人當係一種活動咁去參加」。其後她辭官到美國進修，返港後於2007年參與立法會港島區補選，期間承認當年推銷23條立法的手法不恰當，並向的士司機道歉，但最終敗予前政務司司長陳方安生。

她於2008年再參選立法會港島區直選並勝出，及後出任行政會議成員，期間曾因參選行政長官而辭去該職位，新一屆政府於2017年再獲委任她為行會成員。而在2015年，她亦曾指很多年輕人當她是跑道，以她作跳板入政府，藉此出現葉劉「幫人起機」的言論。前特首梁振英籌組班子時，她明言如要她重返政府，職位一定不可比時任發展局局長林鄭月娥低，稱「你叫我返去跟個妹妹（林鄭），我真係老面皮放唔落囉！」