陳健波獲委任行政會議成員　宣布辭任財委會主席一職

立法會議員陳健波獲委任新一屆特區行政會議成員，陳隨即表示為適當地平衡行政會議和立法會的工作，已通知秘書處，決定辭任財務委員會主席一職，將會在選出新主席後生效，並已請秘書處盡快安排選舉新任主席工作。

陳表示，在擔任立法會財委會主席7年期間，感謝大家支持，而財委會職務繁重，主要視乎工作分配故放棄財委會工作，但本周五(24日)仍會繼續主持會議，直到選出新主席。

陳健波於2008年立法會保險界功能界別勝出，並於2012年及2016年自動當選，再於2021年選舉連任至今。他曾於會議上公開批評反對修訂《逃犯條例》例事件中有人破壞社會安寧，並提出「收成期」言論，稱「點解要破壞我生活？依家我收成期吖嘛！」言論引發爭議，被批離地。

上屆立法會曾爆出內務委員會選舉主席風波，歷經7個月才選出主席。立法會主席梁君彥當時決定參考英國御用大律師的意見，引用《議事規則》第92條，「指明」陳健波做內會主持選舉會議。當日雖順利選出內會主席及副主席，但民主派議員則有抗議及作出衝擊，陳亦在20名保安護送下提早到達會場。

2019年受到反修例風波影響，陳健波公開批評反修例事件中有人破壞社會安寧，期間就提到「修成期」言論。及後被網民狙擊，反指陳2012年及2016年「零票」當選，以及現今情況與陳之前已經截然不同。