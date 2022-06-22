廉署起訴一名保險代理　涉詐騙3000萬元佣金

廉政公署今日(22日)落案起訴一名保險代理，指她涉嫌藉招攬多名人士加入一間保險公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙保險公司佣金共約3,000萬港元。她目前已獲准保釋，本周五(24日)在東區裁判法院應訊。

30歲被告盧彥樺，從事保險代理，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。控罪指她涉嫌於2016年2月至2020年6月期間，與一名香港永明金融有限公司(永明金融)營業經理及其6名下線代理串謀詐騙永明金融，不誠實地訛稱該6名下線代理分別是208份保單申請的經手代理，有關保單申請主要涉及高佣金保險產品。永明金融批准有關申請後，向該6名下線代理及上述營業經理發放共約3,000萬港元的佣金、獎金、花紅及津貼。

廉署調查發現，被告於案發時為另一間保險公司的分行經理，她涉嫌招攬上述7人加入永明金融工作，並向他們表示毋須招納客戶。被告涉嫌操控該6名下線代理用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，並向他們支付每人每月數千元作酬勞，該208份保單最終「斷供」並告失效。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。永明金融在廉署調查案件期間提供全面協助。