葉劉每月酬金高達21萬　雙料議員逾15萬

行會成員名單出爐，議員葉劉淑儀擔任行會召集人，每月酬金高達約14.2萬港元，因她同時兼任行會召集人，按機制只可收取立法會議員酬金的三分之二即85,130元，總括而言每月酬金約為21萬港元。

當中多位新面孔來自立法會議員，議員原本每月酬金為10.313萬港元。按機制，行會成員如同時兼任立法會議員，所得立法會議員每月酬金是立法會議員所收取的三分之二。換言之，議員吳秋北、陳健波因兼任行會成員，議員月薪為68,750港元，加上行會成員每月薪酬85,130港元，每月合共可獲15.3萬港元酬金。

至於「三料議員」劉業強，因身兼行會、立法會及區議員身份，即議員月薪為68,750港元，加上行會成員每月薪酬85,130港元，加上區議員薪酬35,880港元，每月約為19萬港元。但由於同時擔任行會成員及立法會議員，其區議員每年營運開支償還額，較只擔任區議員每年少約19萬港元。

此外，多位議員將出任問責官員。其中麥美娟、孫東原本出任立法會議員每月薪金10.3萬元，出任局長後薪酬大增至35.7萬港元。原本身兼行會及立法會議員的張國鈞，薪酬15.3萬港元，加入政府擔任律政司副司長後，薪酬將大增至36.5萬港元。