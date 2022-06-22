童樂居虐兒案首宗判刑　46歲職員認襲擊兩歲童　判囚4個月

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，至今共27名女職員被落案控告「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。其中1人早前認罪，承認曾扯1名2歲男童的頭髮，又突然在廁所內把男童的頭推向牆。她今天（22日）在九龍城裁判法院被判入獄4個月，成為童樂居虐童案首宗判刑個案。署理主任裁判官黃雅茵直斥被告行為「極度過火」，毫無疑問是情緒失控，並發洩在男童身上。對於被告自稱無意傷害男童，裁判官批評她罔顧事實，悔意有限，拒絕判處社會服務令。

認罪的46歲被告香詠姍已婚，育有1名讀小五的女兒。她自1996年起在童樂居工作，至今年1月被辭退。裁判官判刑時引述報告指，被告解釋犯案是因為工作忙碌，她拉扯男童頭髮，是因為她想分隔開男童及另1名兒童，並無意圖傷害他。報告表示「僅可」給予被告機會，建議判較高時數的社會服務令。不過裁判官反駁指，對一名年僅2歲的兒童來說，男童當時的行為並非不尋常，作為1名母親及有豐富經驗的照顧者，被告必然知道有其他方式處理，她卻反應過敏，選擇暴力地用力抓男童頭部，行為遠超分隔目的。

裁判官續指，在第二次事件中，男童根本沒做出任何行為挑起被告情緒，但被告卻情緒失控，快速用力推男童的頭到牆上，即使無證據男童事後曾哭泣，但不代表男童感受不到痛楚。裁判官認為被告不可能沒意圖犯案，被告的解釋令人懷疑她是否有悔意和反省。考慮到當時被告是在大型機構工作，負責照顧眾多兒童，而且被告是在一眾年齡相近的兒童面前犯案，加重本案嚴重性，故即時監禁是唯一選擇。法庭採納6個月為量刑起點，因認罪減刑至入獄4個月。

案情指，2021年12月17日，童樂居收到投訴，指有人疑在童樂居戶外遊樂設施襲擊兒童，事件後交由警方處理。警方翻查閉路電視片段，揭發407宗虐兒事件。其中在2021年11月30日晚，代號「B」的2歲男事主在童樂居2樓活動室和其他兒童玩耍，期間B用手捉住另一人的臉。被告即走向B，一手扯其頭髮另一手拉他的頭。B哭泣反抗嘗試轉身離開，但遭被告拉手臂。此外，同年12月17日下午，被告在2樓洗手間摺衫，包括B在內的8名兒童則靠牆而坐。期間被告將一條褲擲向一名兒童，再突然用力把B的頭推向牆，力度強到頭撞牆後反彈。

案件編號：KCCC 1365/2022