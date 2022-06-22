赴內地澳門旅客前後檢測結果或不一　食衞局指不排除期間受感染

港府自3月起對前往內地或澳門的市民，實施特別檢測安排，即須在港離境前進行額外的免費核酸檢測，取得無染疫結果才可繼續行程。不過有議員關注，有旅客的前後檢測結果不一致，即在出入境管制站等候一段短時間後再次進行後述檢測時，得出由不確定轉為無染疫的結果。食物及衞生局強調，病毒檢測出現不同結果與檢測的專業性及準確性無關，除非所有旅客在進行「48小時核酸檢測」後接受全閉環管理，否則亦不能排除期間受感染。

當局透露，在陸路口岸方面，自本年3月21日至6月20日，於深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，為前往內地或澳門的出境旅客作的核酸檢測分別超過51,000及17,000次，當中確診比率分別為0.50%及0.39%。機場方面，同一時段於香港國際機場為相關出境旅客，進行的檢測逾21,000次，當中染疫比率約為1%。特別核酸檢測自4月13日起以鼻咽拭子收集檢測樣本進行後，確診檢測結果比率均有所上升。由於確診者不能繼續其行程，故相應輸出到內地及的澳門個案都有所下跌。

至於為何前後檢測結果有分別，當局解釋，當病毒量處於極低水平的時候，重複採樣及測試所得出的結果有可能不同。為確保檢測承辦商符合質量評估，他們需定期參與並通過衞生防護中心的持續評估計劃，以中心提供的樣本作比對測試。而經陸路口岸離港的人士，平均需花約1至2小時進行特別檢測。由於近日經深圳灣口岸前往深圳的人流增加，為縮短程序所需的時間，承辦商自6月1日起，已按政府要求增加檢測儀器和人手，檢測量提升近4成，旅客一般亦縮減約20分鐘至平均約80分鐘。