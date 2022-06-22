司機胸痛入急症室　無監察下倒斃　死因研訊開審

5旬司機因胸口痛到博愛醫院求診，在急症室等候期間疑心跳停頓，但醫護人員疑未有及時發現，直至家屬趕到發現死者無反應才有職員進行急救，惟最終仍然不治。死因裁判法庭今天（22日）選出5男陪審員，就此個案展開研訊。急症室醫生承認當時沒有儀器持續監察死者情況，實際上當時也無法安排人手持續留意死者。

死者胡耀強，終年54歲。他在2018年8月30日感覺胸口痛，經救護送往博愛醫院，同日離世。死者妻子何婉萍作供指，丈夫生前身體健康、飲食作息定時，只有在出事之前1至2天向她稱胸口有點不適。出事當日早上，其丈夫如常出門上班，直到下午2時許，丈夫傳訊息給她，稱自己入了博愛醫院急症室。何約在3時許趕到醫院急症室，有職員表示幫她找丈夫，但找了1至2分鐘後卻表示找不到。何便自己走入急症室，見到丈夫就躺在離門口不遠的病床上。何留意到丈夫的指甲有瘀黑，形態有點僵硬，她大聲呼喚及輕拍丈夫，但他沒有反應，有醫護人員立即上前推走其丈夫為他急救，不久後宣告死亡。

救護隊目賴振堯指，當日下午約1時33分接到求助，他與同僚在1時42分趕到元朗某間中國銀行分行協助治理死者，當時死者表示自己心口痛，賴為死者處方阿士匹靈並給他聞氧氣，救護車在2時05分到達博愛醫院急症室時，死者曾表示自己感覺好了一點、心口已不如之前般痛。賴又指，送院期間死者的維生指數一直正常，全程清醒及活動自如。

博愛醫院急症室醫生程慧明作供指，死者稱自己心口痛的情況間歇出現了2至3天，心電圖顯示死者的心跳有點慢，左心室徧肥大，根據電腦紀錄，死者2012年已經有心跳偏慢、心臟「厚咗少少」的情況。程醫生安排死者在靠近護士站的觀察區等候，以待驗血報告結果。死者妻子追問程醫生既然懷疑死者患心肌梗塞，卻沒有用儀器或派人手持續留意其情況。程承認當時的確沒有人持續監察死者情況，家屬激動表示「（由死者被安排到觀察區至急救期間）成半個鐘，都做唔到初步檢查」，程只回應「好可惜嗰個情況安排唔到」。

案件編號：CCDI-27/2019