立會通過租金扣稅草案料43萬人受惠　多名議員倡調高免稅額

立法會三讀通過有關住宅租金扣稅的條例草案。有關條例即報稅人的稅款，能從住宅租金開支扣除，而每個課稅年度的扣除上限為10萬港元，預計43萬人受惠，政府稅收將因而每年減少33億元，預料下個課稅年度實施，而會上多名議員建議政府調高免稅額。

租樓及免稅條例，旨在減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔。議員林健鋒，對於政府能在今屆任期完結前，在預算案中推出住宅租金扣稅為恒常項目，表示高興，形容措施為「行出善意的一步」。不過，他認為政府規定，申請人或同住配偶，要在香港無持有物業的要求，影響以租養租的「雙租族」，令他們被刪去在計劃之外，形容相關情況安排並不理想，建議政府參考市場走勢提升免稅額，輕中產人士的經濟負擔。

議員謝偉銓則表示，對議案原則上支持，惟認為扣稅上限太少，希望政府可以加大寬免金額，多照顧中產一族。他又不明白，為何政府要求合租者，需要平均分配扣稅額，認為共租人士的單位大少不一，不明白為何不准許合租人士自行達成協議。財經事務及庫務局局長回應指，為確保措施具針對性和惠及最有需要的人和防止濫用，在特定情況下，免稅條例將不適用。例如出租住宅的業主、同住配偶等。而將上限定於10萬元是基於一系列因素的考慮，包括對政府收入影響等，相信目前安排已能減輕市民負擔。