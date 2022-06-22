2男女認前年apm商場內非法集結　還押至7.6判刑

有網民於2020年6月30日在觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，數十名市民應召聚集，警方在商場內拘捕4人。其中1男1女被控非法集結罪，今天（22日）下午在觀塘裁判法院認罪。辯方求情時，指案情較同類輕微，規模不大和沒有肢體衝突，希望法庭索取感化及社會服務令報告。惟裁判官劉淑嫻認為案件涉及社會事件，判刑須起阻嚇作用，故拒絕辯方要求，改為索取背景報告，押後至7月6日判刑，期間2被告須還押。

2名被告為黃楚婷（27歲、網絡工程師）及張仲綸（32歲、文員），2人被控於2020年6月30日，在香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城第五期apm內與李君濓及其他身份不詳的人參與非法集結。

案情指，案發當日有網民在觀塘APM發起「和你Sing」集會，約傍晚6時，有100名示威者在商場1層、2層及UC層集結，有人叫口號及揮旗幟，他們倡議香港獨立及促使他人參加翌日（7月1日）的示威。不久之後警方進入apm，發出4次警告並舉黃旗，惟示威者未有即時離開。黃在現場手持藍白色旗，張則手持印有「香港獨立」字樣的黑旗及叫口號，現場亦有其他人跟隨張叫口號。便衣警員其後截停黃及另外2名人士，而張則躲入一間落閘的商舖內，警員及後下令店舖升起捲閘及發現張。2名被告在警誡均保持緘默。

案件編號：KTCC 657/2022