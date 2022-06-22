6旬女子6度破壞黃潤達梁錦威辦事處　刑毀罪成保釋候判

前葵青區議員黃潤達及梁錦威的辦事處於2019年期間多次遭人搗亂，包括門鎖被塞糞便。事後1名六旬女子懷疑涉案被捕，她否認6項刑事毀壞罪受審，至今天（22日）在西九龍裁判法院被判罪成。裁判官指被告連續犯案，不過被損壞物品的價值並不昂貴，加上關注被告的精神狀況，故把案押後至8月10日判刑，以待為被告索取感化及精神科醫生報告，期間被告續准保釋。

報稱無業的62歲被告鄧小玲，被控於2019年8月至10月間6個不同日子，在葵涌葵涌邨曉葵樓31號地下，無合法辯解而損壞屬於黃潤達及梁錦威的共70張海報、5隻門及1個鎖，總值共1486港元。

裁判官裁決時指，控方主要證據是多段現場閉路電視片段。裁判官審視該些片段後，確認其中3段片段能夠識別出被告身份，其餘片段中疑犯的衣着亦與被告的衣物相若，不能排除被告作案的可能，故裁定控方舉證成功，被告的6項刑毀罪成。控方透露，被告有1項縱火罪案底。辯方求情則指，被告有酗酒問題，有時會酒後生事，但被告堅稱沒有精神病問題。惟裁判官認為需要精神科報告以作量刑的考慮。

案件編號：WKCC 3271/2021