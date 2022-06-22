今增1447確診　包括124宗輸入個案　多一名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)新增1,447宗確診，124宗輸入個案，另昨日(21日)再多一名患者離世，為64歲女子，非來至院舍，已打2針，有肺癌且有擴散，5月已開始善終服務。

再多5間院舍各自有1人確診，分別為2間安老院舍及3間殘疾院舍。另今日有190宗學校呈報確診，來自165間學校，包括159名學生及31名教職員，而荃灣聖芳濟中學籃球隊再添3人中招，累計10人染疫。

此外，張指現時有204宗疑染BA.2.12.1個案，而今日再多7人疑受感染，其中2人是早前確診者的家人，住順利紀律部隊宿舍及藍灣半島；其餘5人分別包括25歲男士，住荃灣「全·城滙」7座，源頭不明；48歲女士及79歲女士，住大角咀港灣豪庭7座，源頭不明；而6歲女童、57歲男士則住大興邨興泰樓。

再多1宗懷疑本地BA.4或BA.5個案，患者為FedEx Express職員，主要在機場工作。

張表示，再多1宗疑染BA.4或BA.5本地個案，涉及1名在機場FedEx Express工作人士，住屯門嘉才里，6月18日確診，CT值27至28，主要於亞洲空運中心的辦公室工作，間中會到停機坪巡查，他的其他同事暫時檢測非染疫。張指，患者曾於6月16至18日到過亞洲空運中心食堂「泛亞飲食」，6月18日早上10時亦到曾過青衣的「賓墟冰室」，上述地點及其同事須強制檢測。