涉2019平安夜非法集結兼襲警　女教師承認3控罪判囚4個月

2019年平安夜全港多區商場有人發起「和你Shop」示威，1名幼稚園女教師因在旺角朗豪坊商場內用奶茶潑向2名警察，被控1項參與非法集結及2項襲警罪。她月初承認所有控罪，今日(22日)在西九龍法院被判即時監禁4個月。

現時22歲的女教師蔡芷珺，承認於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓中庭，與其他人一起參與非法集結，以及在同日同地襲擊警員10186及警長33641。被告親自撰寫的求情信指，她當日完成大學二年級最後一次考試後，下午到廣華醫院探望病重的父親，為消除壓力，探病後到了附近的朗豪坊商場購物消遣，期間遇上示威人群，情緒失控之下，才將手上的奶茶潑向眼前2名警員。

辯方求情指，被告犯案時只有19歲，她當時承受家庭、學業、經濟壓力，加上受社會氣氛影響，才會一時衝動犯案，辯方律師呈上被告家人、社工朋友及前僱主撰寫的求情信，內容均指出被告孝順、有責任感、有愛心，經常做義工，協助新移民融入社會，其父親去年離世，對其家庭造成沉重打擊，冀法庭輕判。

主任裁判官徐綺薇指，被告當日站在示威者最前排，潑出奶茶令2名警員的上衣濕掉，然後即時逃跑。她的行為可能引起其他人效法，禍及其他無辜市民和商舖。不過考慮被告當日穿著短裙，手上只拿著一個膠袋，沒有其他可疑物品或攻擊性武器，其裝束與一般示威人士確實有異。裁判官分別以6個月及3個月監禁為參與非法集結和襲警的量刑起點，考慮被告認罪、長期做義工服務社會及量刑整體性，總刑期為4個月。

案件編號：WKCC114/2022