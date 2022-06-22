疫情反覆影響中港通關　調查指63%受訪市民盼一年內實現

本港被新冠疫情苦纏逾兩年，疫情反反覆覆，致令與內地通關無期。新青年論壇聯同立法會議員鄧家彪於上月31日至本月14日，就市民對疫情最新發展、疫苗接種情況等進行電話隨機抽樣，並於今日(22日)公布調查結果，顯示約一半受訪者擔心自己或家人染疫，逾47%受訪者表示收入減少，有63%受訪者表示對一年內與內地免檢疫通關感樂觀。

今次調查共成功訪問1,014名年齡介乎18至84歲的市民，50.1%憂自己或家人感染新冠，約55.4%受訪者傾向或贊成收緊社交距離措施，認為進一步收緊會影響家庭收入，47.3%受訪者表示收入減少，12.2%人指收入會減少一半。

至於接種疫苗方面，71.7%受訪者認為現時疫苗接種情況進度理想，有68.9%已接種3針疫苗的受訪者表示會接種第4針，只有19%人表示不會打第4針。現時回內地必須坐「疫監」，63%受訪者預計可在一年以內免檢疫與內地通關，20.6%則認為不可行，有8.2%人認為甚至要等兩年或以上才有望跟內地通關。新青年論壇召集人鄧咏駿和立法會議員鄧家彪提出三點建議，包括建議新一屆政府就防疫控疫建立明確目標，讓市民得到合理預期；繼續推廣疫苗接種，為通關創造有利條件；亦希望當局以分階段、分地域及分群體的方式逐步恢復兩地有限度通關。