政Whats噏：勸長者慎防消費陷阱　覃德誠反被指摘

營銷手法層出不窮，倘涉及利誘形式難免令人生疑。深水埗區議會主席覃德誠，近日發現青山道某商店還未正式營業，就不時透過免費派發紙巾，或象徵式收費「1蚊雞」廉售白米、生油等尋常物品，成功招來大批長者為保健產品嘅潛在顧客。覃擔心當中有詐，曾勸領取有關物品嘅長者要小心，殊不知對方竟指摘佢「病嘅又唔係你，你梗係唔着緊啦，人家關心我哋啫，你又話人地呃錢，點解咁講嘢㗎？」

大嘆好人難做嘅覃德誠話，呢間以日文為店名嘅商店作風神秘，大多數時間重門深鎖，並以長者為主要對象。其實該店過往亦曾於區內出多次出現，先以派發小禮物或極低廉價格售賣生活物品以吸引客人上門，繼而舉辦講座，游說長者購買未必合用、但售價高昂嘅保健產品。而長者即使後來發覺「中伏」，亦往往追討無門，事關涉事嘅商店只係短期租約，而就算未搬走，亦因交易過程屬於「願買願賣」，執法機構難以跟進。

覃德誠冀長者排隊攞「着數」前要諗清楚，邊有咁大隻蛤乸隨街跳？更何況後生搵錢咁辛苦，人哋兜售嘅健康產品係咪一定啱用、同一定要買呢？覃又指，兩日前該店正式營業，向長者推銷嘅酵素食用產品，售價較市面上同類產品貴上十幾倍！覃話已催促相關政府部門要正視問題，同時要求有關部門代表要喺下周二嘅區議會大會上交代。