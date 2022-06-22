海事處要求珍寶船東交沉船書面報告　專家質疑當「死船」拖走做法　

盛載港人回憶的珍寶海鮮舫，在南海遇上風浪沉沒，事件令不少市民感痛心。擁有海鮮舫的香港仔飲食集團日前指打撈工程非常困難，海事處表示，在集團公布珍寶沉沒消息前，並未接獲船東通知，已要求船東提交書面報告，作跟進調查。海事處指，船東上周將珍寶海鮮舫移離香港前一日，向海事處申請出港證，將海鮮舫從本港水域拖往柬埔寨，船東已進行相關檢驗，處方審閱相關資料後批出出港證，又指海鮮舫移離香港時，處方亦有派出船隻到場協調海上交通，並沿途監察，期間沒發現異常情況。

海事科技學會資深會員李健光認為，今次拖船的方法並不合理，他指如果海鮮舫被拖走時，有發電機和電泵，並有人在船上值勤，就能自動排水，不致入水沉沒；但如果將海鮮舫當成一隻「死船」拖走，關閉所有設備，就有機會翻側，拖輪為求安全，就必定要「斬纜」放棄海鮮舫。他又指，拖船前理應因應航程、天氣等因素，加固船身。對於珍寶集團的「海角皇宮」1999年售往菲律賓時，利用半潛船運送船隻，李認為珍寶海鮮舫體積較大，沿用此方法費用可能會較高，亦未必可行。

另外，有海事專家質疑，海鮮舫的結構是否適宜移離避風塘，指船隻即使未拖至南海，在南丫島附近無遮擋的海域，都已經有機會翻側。該專家解釋，以往本港有汽車渡輪要轉售至印尼等地，都要事先用木板圍封船隻，又指船隻如果無設防水門或隔水倉，一旦甲板入水或有積水，就容易產生「自由液面」，有機會令整艘船翻側。專家又稱，近日有西南季候風，即使沒有颱風，海面都有機會出現暗湧，未必適合將海鮮舫拖走。