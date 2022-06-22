今年首季被呈報毒青跌19%　2.5%受訪學生曾吸毒

禁毒常務委員會今日(22日)備悉了藥物濫用資料中央檔案室2022年首季的統計數字以及相關的毒品統計數字。數據顯示，不論是被呈報的整體及青少年吸毒人數，以及因干犯毒品罪行而被捕的整體人數及青少年人數，均有下降趨勢。但禁常會指，相關數字或受年初疫情大幅影響，呈報機構減少接觸到吸毒者所致。此外，禁常會經討論後，支持政府在《危險藥物條例》下管制大麻二酚(CBD)的建議。

今年首季被呈報的整體吸毒人數有1,473人，較去年同期的1,989人下降26%；21歲以下青少年被呈報吸毒人數下降19%，由329人下降至267人。吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為首3類最常被吸食的毒品；21歲以下青少年最常吸食的則是大麻、可卡因和氯胺酮。因干犯毒品罪行被捕的人數今年首季有674人，按年跌35%；21歲以下青少年的被捕人數下降44%，只有83人，涉及大麻有46%。

禁常會亦備悉了「2020/21年學生服用藥物情況調查」的結果，調查成功對約113,400名高小至專上學生進行調查，佔全港學生人口約16%。結果顯示曾吸食毒品的學生人數比例與上一次(即2017/18年)調查比較相若，維持在2.5%。10歲或以下年少學生吸食毒品人數的比例升0.9個百分點，由1.2%上升至2.1%。學生以吸食危害精神毒品為主，高小學生最常吸食咳藥，而中學生和專上學生最常吸食的毒品為大麻。