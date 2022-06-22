警搗元朗毒品倉及分銷中心　拘2男女起270萬元貨

警方昨日(21日)在元朗十八鄉路，搗破一個毒品儲存倉及分銷中心，搜獲約4公斤、約值270萬港元的毒品，並檢獲一支伸縮棍，以涉嫌販毒及藏有攻擊性武器，拘捕2名中國籍男女，當中男疑犯有黑幫背景。

警方表示，在新冠肺炎疫情下，香港毒品案件有增加趨勢，被捕人士有年輕化迹象。為打擊該些販毒集團，港島總區刑事部於4月中至昨日展開一連串行動，成功偵破4宗販毒案，拘捕4男3女本地人（24至47歲），起出超過17公斤懷疑可卡因粉末、霹靂可卡因及氯胺酮(K仔)，市值超過1500萬港元。

昨日行動中，警方鎖定一名中國籍男子，懷疑他與一個活躍本地的販毒集團有關，利用元朗一個私人大型屋苑單位，作為毒品儲存倉及分銷中心，並將包裝好的毒品交由同黨進行分銷。昨晨警方在屋苑內截查該名男子，當場於其身上搜獲260克懷疑霹靂可卡因和約100克K仔。警方隨即押解男子返其住所搜查，再起出約400克霹靂可卡因及3.2公斤Ｋ仔、以及大量包裝工具和一支伸縮棍，警方遂拘捕該名姓魏（25歲）男子及屋內一名姓吳（33歲）女子，兩人俱報稱無業。而檢獲的約4公斤毒品，被包裝成逾6100小包供應本地市場。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。