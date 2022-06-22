香港故宮展出明黃色紋雲龍紋男單朝袍　連北京也從未曝光

香港故宮文化博物館向北京故宮借來914件珍品，是北京故宮自1925年成立以來，最大規模的一次出境外借，其中有18%為國寶級別的一級文物，更有部分是從未於北京故宮曝光過的珍品，例如明黃色紋雲龍紋男單朝袍、孝欽顯皇后朝服像畫稿。館方表示，書畫類作品因保存條件只可展出3個月，而部分更只可展出1個月。

從未於北京故宮曝光的明黃色紋雲龍紋男單朝袍，位於1號展廳，為清代康熙皇帝的朝服，只會在重大典禮中穿着的禮制服裝。另一件未有於北京故宮展出過的展品，則是位於4號展廳的孝欽顯皇后朝服像畫稿。由於在2017至2018年間才在圖書館發現，故一直未來得及展出，畫稿可見宮廷畫師的創作過程，更有標上不同用色的標示，而畫稿的正圖亦會同場展出。

除清代文物外，唐宋元書畫更不容錯過。8號展廳匯聚30件國寶級名作，分3期展出，每期為1個月展出其中10件。有珍貴的宋臨摹本王羲之《行書雨後帖》，亦有展出一次便需休展3年的《行書研山銘卷》。而9號展廳除可觀賞北京故宮珍品外，更有13件來自法國羅浮宮的展品，例如伊朗東南部克爾曼出土的馬首。而北京故宮亦有不少具中西元素的藏品，例如清朝時期意大利傳教士以中西合併繪畫手法創作的《獅子玉》等。