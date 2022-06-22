前立法局議員鄭慕智　李家超選舉代理人陳清霞　同進身行會

新一屆行政會議成員公布後，名單上赫見前朝立法局議員重出江湖。時任香港立法局議員、香港恒生大學校務委員會主席鄭慕智為16位非官守議員之一，以及李家超選舉代理人兼競選辦副主任、全國政協委員陳清霞亦頗令人注目。

鄭慕智現年72歲，為執業律師，被譽為「公職王」，曾擔任浸會大學校董會主席等職務，亦於1991年10月9日至1995年7月31日，擔任香港立法局議員。鄭現時亦擔任金融領導委員會委員以及保險業監管局創局主席等。最為人注意的是鄭慕智為主席的稅制改革委員會，早年曾建議開徵商品及服務稅，也建議一系列輔助性的紓解低下階層壓力的措施，但最終建議惹起爭議，不獲政府接納。

至於陳清霞現年65歲，現任全國政協委員。曾任港區省級政協委員聯誼會主席、香港科學園公司董事會成員、醫院管理局成員及其公眾投訴委員會主席，以及多家醫院的醫院管治委員會主席。她亦曾任公務員敍用委員會成員和退休金上訴委員會主席。近期陳曝光率極高，因候任特首李家超曾委任她為選舉代理人，她亦曾協助過林鄭月娥競選特首。