多30場所納強檢　 青衣灝景灣商場賓墟冰室上榜

再增30個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

污水樣本驗出新冠病毒的地點：

1.筲箕灣耀東邨耀明樓

2.藍田德田邨德敬樓

3.葵涌荔景邨明景樓

4.馬鞍山福安花園2座

涉及多宗病例的地點如下：

1.橫頭磡富強苑富裕閣

2.何文田何文田邨適文樓

3.銅鑼灣大坑徑25號龍華花園1座

4.薄扶林寶翠園8座

5.愉景灣海堤居海濤閣

6.葵涌葵涌廣場3座

7.將軍澳寶林邨寶仁樓

8.跑馬地禮頓山7座

9.淺水灣華景園2座

10.香港仔香港仔中心海龍閣

11.油塘高翔苑高飛閣

12.旺角富榮花園3座

13.荃灣梨木樹邨松樹樓

14.將軍澳慧安園2座

15.荃灣愉景新城11座

16.沙田玖瓏山天瓏閣1座

17.大角咀港灣豪庭7座

18.屯門大興邨興泰樓

19.赤鱲角亞洲空運中心2樓208室 Fedex Express

20.灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層 聖雅各福群會雅聚天地地區支援中心

21.屯門大興邨大興商場地下71及74號舖 湯加

22.元朗達輝徑1號足彬大廈地下1號舖 粵舫老趙

23.屯門山景邨山景商場LG層121號舖 大家樂

24.屯門山景邨山景商場2樓7號舖 順德水鄉

25.赤鱲角亞洲空運中心二號貨運大樓7樓 泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳

26.青衣灝景灣商場地下1號舖 賓墟冰室