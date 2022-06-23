港大發現人腦腦橋與杏仁核連接過度活躍　或患嚴重抑鬱症

抑鬱症是一種嚴重情绪病，全球有逾2.5億名患者，該病與自殺率上升有直接關係，但醫學界至今仍未能完全理解抑鬱症患者在處理悲傷信息時的腦神經機制，以及他們的腦神經網絡與健康人士的區別。香港大學腦與認知科學國家重點實驗室主任李湄珍和中國科學院陳霖合作研究，分析腦橋和皮質邊緣神經網絡如何讓抑鬱症患者持續感受悲傷情緒。研究結果已於Communications Biology發表。

腦橋位於大腦顱骨底部附近，是大腦最底部結構之一，也是腦幹一部分。最新臨床研究顯示，腦橋與情緒反應和處理情感信息有關。研究團隊招募了41名19至31歲的健康人士，利用高分辨率的7T功能磁共振影像技術，分析該些人士在處理情感後的大腦機制，結果顯示腦橋有參與情感處理的過程。團隊將數據應用於另一個實驗，比較了49個重度抑鬱症患者和39個健康人士的大腦功能連接的差異，結果發現抑鬱症患者腦神經網絡中腦橋與杏仁核的連接強度，明顯地較健康人士強，更重要的是兩個腦區的連接強度與抑鬱症狀的嚴重程度呈正相關，連接愈強，症狀愈嚴重。

李湄珍表示，當大腦接收了悲傷的情感信息後，腦橋與杏仁核會互相交換信息，而抑鬱症患者的腦橋與杏仁核的互動比一般人活躍，這或許與抑鬱症患者常出現的心理障礙有關，例如缺乏興趣和動力、自尊心低以及迴避社交等。是次研究結果具重要臨床價值，過度活躍的腦橋和杏仁核連接是抑鬱症的重要指標，意味着這兩個腦區的連接強度可能有助於檢測抑鬱症的嚴重程度。同時，在視覺上看到的悲傷信息會增強抑鬱情緒並刺激腦橋，代表若可引導患者的視覺注意力遠離悲傷信息，應有助調控情緒，提高心理健康。