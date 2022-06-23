檢測乳癌腫瘤基因評估成效　助早期患者免卻不必要化療

乳癌在香港非常普遍，平均每14名女性便有一名患者，而乳癌的5年存活率明顯較其他癌症長，故需顧及病人的生活質素，例如是否必須用到化療。本港近年引入乳癌腫瘤基因檢測，評估患者使用化療的成效，可助早期患者免卻不必要的化療。醫生亦強調，「乳癌愈早發現，存活率愈高」。有機構亦為特定患者推出基因檢測資助計劃，只要符合資格，包括獲專科醫生轉介，可在免卻任何資產審查或經濟評估下，為申請人提供最多4,000港元的定額資助。

外科專科醫生熊維嘉表示，本港乳癌患者大部分屬賀爾蒙受體陽性。治療相關個案方面，可用手術、化療、標靶治療、電療及賀爾蒙等方法。當中化療可發揮效用，是醫學界一直沿用的方法，惟副作用令患者卻步。近年醫學界研發乳癌腫瘤基因表現檢測，透過基因復發評分，分析患者未來10年乳癌復發風險。復發指數中，0至25分代表復發率愈低，患者從化療中得到額外益處較低。而26至100分，則代表復發機率愈高，接受賀爾蒙治療同時有較大機會可於化療中獲益。

臨床腫瘤科專科醫生張文龍補充指，對於晚期患者而言，本港最常見「HR+/HER2−」乳癌個案現有新治療方法。國際研究表示，CDK4/6抑制劑對停經後的相關晚期或轉移性乳癌患者療效顯著，而使用抑制劑合併賀爾蒙治療，更可助患者推遲進行化療的時間，整體存活期中位數更達53.7個月。但若病人接受治療後病情惡化，有4分1人帶有PIK3CA基因變異，會增加轉移性腦腫瘤及死亡風險，對化療反應較差，也有機會對賀爾蒙治療產生抗藥性，其癌細胞亦有較大機會從乳房擴散到腦部。因此，若患者初次確診時已經屬於「HR+/HER2−」晚期乳癌，或是原有治療已經無效，便應該接受PIK3CA基因變異檢測，香港乳癌基金會現時有檢測資助計劃。