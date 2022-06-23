東方日報A1：停電災民宿商場叉電　病患缺氧命懸一線

元朗朗屏中電電纜橋前晚起火爆炸，導致元朗、天水圍及屯門大停電，工程人員雖努力搶修，惟重災區的天水圍4個屋邨及屋苑，至昨早始陸續恢復供電，中電恐被罰1,600萬元。大停電期間至少兩萬戶一度斷水斷電，炎夏高溫徹夜難眠而熬過悶熱的一晚，不少居民更通宵湧落商場留宿叉電，慘淪「第三世界」難民，苦不堪言。有以輪椅代步的居民因升降機暫停有家歸不得，流落街頭呆候至少8小時；有人「瞓街」露宿慘被偷手機，更有長期病患因未能使用供氧機恐有性命之虞。商戶同樣叫苦連天，有食材店舖的生魚變死魚無奈大平賣，另有存放貨倉的急凍及活海鮮，貨主須向批發商求救散貨才免「蝕大本」。保安局指火警不涉人為破壞，警方重案組正跟進調查。

嚴重焚毀、斷開兩截的電纜橋，設有3組13.2萬伏特的高壓電纜損毀，影響元朗、天水圍及屯門共16萬戶至少50萬居民，前晚約11時半，14萬戶已陸續恢復供電，惟天水圍天富苑、天晴邨、天悅邨及天澤邨卻成重災區，至昨早8時始陸續有電，但個別屋苑電掣房需要調校，恢復供電時間可能較遲。在攝氏30度高溫下，居民無電無法使用冷氣及風扇，整夜飽受悶熱煎熬而難以入眠。有不少居民更湧落商場，一邊在拖板插上「尿袋」取電，同時替手提風扇駁上電源，開動片刻冀能散熱消暑，情況猶如「走難」般狼狽。

有以輪椅代步的天悅邨居民郭先生，自前晚停電起至昨日凌晨，苦候逾8小時仍未等到恢復供電，雖然他住低層一樓，但因升降機無法使用而有家歸不得，同時因輪椅的電量快將「乾塘」，無奈下他被迫流落街頭，聯絡友人代取叉電器以解燃眉之急。另有居民索性在天晴邨晴彩樓對開公園「露宿」，至昨日清晨5時許睡醒，赫見手機不翼而飛，懷疑遭賊人偷去遂報警求助。同時有長期病患者，在沒有電力供應下無法使用供氧機，恐會危及性命安全。

此外，有住天澤邨澤星樓高層的梁女士，憶述停電一刻以為「跳掣」，等𨋢落樓時遇上升降機突然停頓，頓時被嚇至驚惶失措。停電期間，擺放家中雪櫃的雪糕迅即報銷，冷凍肉食變壞被迫棄掉。家中小朋友須被迫走出樓層走廊，借助走廊燈光完成功課。梁女士又呻前晚徹夜難眠，沒有風扇下，在昨日清晨4點幾已經「熱醒」起床，小朋友更加無法入睡，但昨日仍要到學校上課。梁又指出，停電時曾短暫停水，惟從未試過這麼慘情，認為中電應該有應變措施，以免居民手足無措。

而在天澤邨街市，有售賣海鮮食材的商戶，因鮮魚死亡而須急忙改為冷凍出售，但仍有不少死魚需忍痛棄掉，估計損失約數千元。店員曹先生指出，昨日老闆因憂慮供電不穩，故此只入小量海鮮，生意肯定大受打擊。另有海鮮批發商於網上發文，指有貨主受停電影響大喊「救命」，表示在元朗、流浮山及屯門貨倉的急凍及活海鮮須立即散貨。據批發商阿花指，在接獲「求救」後即出手相助，包括於網上直播促銷海鮮，幸好約一小時後已成功出售所有貨品。至昨日凌晨約2時，該批包括長腳蟹等海鮮，以及海膽等急凍貨品送到其商舖，數量多達20箱，她花約兩小時才能分放雪櫃及魚缸，但無論貨主及其直播，均以蝕本價散貨，她最終蝕約數千元。

另外保安局表示，消防及警方到電纜橋現場視察後，未見有破壞痕迹，初步相信不涉人為破壞。至昨日傍晚，消息指起火的電纜橋結構仍未安全，因此調查人員仍未能入內調查，而橋的兩邊入口門鎖則完好無缺，不似曾經被人進入，經初步調查後，估計起火位置在橋的中間，現場附近暫時未發現有「天眼」可以拍攝到電纜橋，警方已把案件交由新界北總區重案組跟進。昨日傍晚7時許，本報記者到港鐵朗屏站視察，期間站內疑供電不穩，全站燈光閃了一下，八達通增值機的電腦亦因此重啟而影響服務，而位於站外其中一個出口的升降機亦因「跳掣」而暫停服務。

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