多國開關回港繼續坐疫監　80%人擬一年內外遊　冀玩足7日

儘管新冠肺炎疫情持續，多國已經重開關口迎接旅客入境，步向復常之路，但受制於港府嚴厲的抵港檢疫隔離政策，大多數港人只能繼續坐困疫城。有調查指，港人外遊意欲持續升溫，近80%人擬一年內外遊，過半數人傾向外遊最少7天，並且會「報復式消費」，逾90%人稱料人均旅費至少花1萬港元。

有旅遊產品網站於今年5至6月訪問了2300名港人，發現以1分為最低，10分為最高去評估港人的外遊意欲，逾80%受訪者表示渴望外遊程度達8分或以上，當中更有過半數人給予了10分滿分。77%人表示未來一年內會出發外遊，當中39%人更將於未來6個月內出發。調查亦顯示，69%人稱比疫情前更渴望旅遊，而隨着海外地區陸續開關，港人對旅遊產品需求上升，根據搜尋網站於香港地區的旅遊趨勢數據顯示，今年4至5月與外遊機票及酒店住宿相關之搜尋量，比去年同期增長2.4倍。

疫情下有機會外遊，旅客可能會出「報復式消費」，有94%受訪者表示不會減少旅行消費，而預計未來外遊人均消費為1萬港元或以上的人數，更比疫情前激增超過43%。調查亦發現，63%人表示疫情後會希望進行7日以上的旅行，當中24%人表示理想旅行日數為11天或以上，相信與回港隔離措施的考量有關。