第2輪全民檢測開展　多個檢測站現人龍　首輪揪出患者增至110人

澳門爆發新一波新冠疫情，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今早(23日)9時至明日(24日)晚上12時會進行第2輪全民核酸檢測，對象為澳門居民、所有在澳門逗留的人士，已設置53個檢測站，分別為32個一般檢測站，14個自費檢測站及7個關愛檢測站。居民完成檢測後，可獲發2盒快速抗原測試。此外，已於本周二(21日)完結的首輪全民檢測，截至今早9時，確診個案增至110人。

今早約6時已陸續有居民到望廈體育中心檢測站排隊檢測，至上午9時前已有近300人排隊，多個檢測站亦出現人龍，秩序大致良好。澳門衛生局局長羅奕龍稱，因應全民快速抗原檢測結果，決定開展第2輪全民核酸檢測，爭取周六(25日)早上得出全部檢測結果。應變協調中心提醒市民在檢測站排隊時與他人保持1米距離、戴好口罩、不要觸摸公共設施。又呼籲市民核檢前先在屋企做1次抗原檢測，若顯示陽性，便不要到核檢站，應於申報平台申報。

截至今早9時，澳門合共有110個確診個案。通過流行病學調查，當局共跟進4,109人，其中密切接觸者554人，非核心密切接觸者（即共同軌迹人士）2,496人，次密切接觸者279人，一般接觸者108人，陪同人員562人。