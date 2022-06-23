罕見天文現象「八星連珠」今周上演　錯過咗要等183年

繼上周出現超級月亮後，今月下旬接着有另一罕見天文現象「八星連珠」出現。據天文台網誌介紹，今年內有3次「五星匯聚」，第2次已於上月22日開始，而在本月中、下旬更是全年最佳觀賞時段，期間五星同時出現於夜空的時間最長，有《東網》讀者今晨(23日)在元朗拍下此天文現象。

天文台資料顯示，本周六(25日)為最佳觀賞時間，五星之中最遲出現的水星將於早上4:30時前從東方地平線升起，土、木、火、金、水五顆行星會同時列於夜空，直至黎明前後天漸亮為止，歷時超過1小時。今次的「行星匯聚」，最特別之處是七大行星及冥王星將會少有地靠在太陽系一側，市民可以用肉眼能看見的水、金、火、木及土星，或是肉眼看不到的天王星、海王星和「矮行星」冥王星，都會在香港上空匯聚一起。屆時水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星和冥王星將會順序出現，建議可向東方觀望，若天色良好，市民可以連續數星期的凌晨時分盡情觀賞。

事實上，行星連珠是太陽系各行星聚在太陽的一側，在地球看視覺上行星都排成一列彷似連成一線，連珠時行星其實是散落參差的，並不是像串魚旦串在一起，如今次錯過了，就要等到2205年才能再次見到「八星連珠」的出現。