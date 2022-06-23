盼行會成員多解說政策　葉劉稱平均年齡高亦能為年輕人發聲

候任行政會議非官守成員人選塵埃落定，候任行會召集人葉劉淑儀今日(23日)在電台節目中強調行會成員的責任是向特首給予最佳意見，發揮影響力，認為毋須糾纏於行會有責無權的問題，免權力架床疊屋。她又指只要新一屆特首想行會成員向外解說政策或反擊抹黑言論，行會成員亦樂意去做，她亦期望成員可多代表政府解釋政策，有成員對政府運作和政策解釋很熟悉，亦有不少議員習慣與市民打交道，故解釋政策最重要，讓每名市民都聽清楚。

對於新一屆行會成員平均年齡為65.7歲，創回歸以來最高。她指經驗比年紀更重要，認為各成員亦了解年輕人想法，新一屆行會成員的背景全面，在重要範疇上都有代表，亦有較多議員加入，可加強行政、立法合作，由於行會要審視好多文件，在挑選新面孔加入時要小心，完全無議政經驗的人未必能駕馭。

她認為立法會議員身兼行會成員，兩者角色沒有衝突，日後不會公開批評在行會通過的政策，若政府政策有漏洞或撥款不合理，會繼續在議會發聲，但只會批評未經過行會討論的政府議案，不會違反行會的集體負責制。她又贊成政府重設中央政策組，指政府缺乏政策研究機構，內部應該多做長遠和戰略性政策研究，中策組可招攬多些學術界的人才，增加不同角度的考慮。