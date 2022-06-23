全球宜居指數亞太區城市排名下降　僅大阪墨爾本進入前十位

受惠於新冠肺炎疫情緩解，今年的經濟學人智庫「全球宜居城市排行榜」中，各城市得分排名均有所回升，其中維也納重新登頂至排名之首；亞太地區城市今年排名則大幅下降，僅有大阪和墨爾本兩個城市進入前10名，另外新增33個發展迅速的商業城市，其中三分之一為中國城市。由於文化與環境、教育和醫療保健的得分有所改善，全球平均宜居指數(滿分為100)已從一年前的69.1升至73.6，惟仍低於疫情前75.9的平均值。

據今年指數顯示，首10名主要為歐洲和加拿大城市，去年表現甚佳的紐西蘭和澳洲城市今年的排名錄得下跌。另外，亞太地區城市今年排名同樣大幅下降，有別於去年的表現強勁，即亞太區有8個城市排名榜單前列，當中包括奧克蘭、大阪、阿德萊德、東京和威靈頓。

今年的「全球宜居城市排行榜」中，維也納位列榜首，繼在疫情前的2018年和2019年登頂後重返榜首，當中教育、醫療保健、文化與環境、穩定性和基礎設施等5項指數的表現良好。而哥本哈根、卡爾加里、蘇黎世和溫哥華則分別位居於前5名。同一時間，受俄烏戰爭影響，部分東歐城市的宜居性亦受到負面影響，包括俄羅斯城市以及東歐大部分城市的排名亦大幅下降，莫斯科排名下降了15位，而聖彼德堡則下降了13位。