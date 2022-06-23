康文署辦4場體質調查建立巿民數據庫　名額8500名

康文署6月至8月將舉行4場「全港社區體質調查」，市民可免費參加，透過調查大致了解自己的體質狀況。測試日旨在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以提升巿民的整體體質。調查對象為8,500名年齡介乎7至79歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。完成體質調查的市民可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

市民可經專題網頁pfs2021.com.hk的「獲邀參加者登記登入」分頁預先使用下述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約1小時，市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

測試日詳情如下：

日期：6月30日(星期四)

時間：下午2時至6時

地點：東涌文東路體育館(東涌文東路39號東涌市政大樓地下)

預約登記帳號：Funday0630

密碼：Funday0630(無須輸入參考編號)

對象：17至59歲人士

日期：7月10日(星期日)

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：九龍城體育館(九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓)

預約登記帳號：Funday0710

密碼：Funday0710(無須輸入參考編號)

對象：17至59歲人士

日期：8月13日(星期六)

時間：上午10時至中午12時及下午1時至4時

地點：兆麟體育館(屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓)

預約登記帳號：Funday0813

密碼：Funday0813(無須輸入參考編號)

對象：17至59歲人士

日期：8月14日(星期日)

時間：上午10時至中午12時及下午1時至5時

地點：調景嶺體育館(將軍澳翠嶺路2號)

預約登記帳號：Funday0814

密碼：Funday0814(無須輸入參考編號)

對象：17至59歲人士

參與測試日的市民必須佩戴口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼。根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)及相關行政指令的規定，所有進入或身處康文署轄下的表列處所或其他康文署管理室內場所的人士，亦須符合第3階段「疫苗通行證」實施的相關要求。