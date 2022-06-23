疫下少運動多零食　調查指肥仔肥妹飆近2倍

本港新冠肺炎疫情持續2年，令學童生活及飲食習慣出現重大改變，衍生出不少健康問題。香港中文大學醫學院兒科學系聯同香港兒科基金近日一項調查，顯示本港兒童的飲食、睡眠、運動、打機習慣在新冠疫情期間全線失守，導致疫下兒童超重和肥胖的比率增1.8倍。此外，面對返校復課，不少學童亦未能適應，表現出抗拒。研究團隊建議從政策、校園及日常生活多方面着手助兒童逐步重回「健康正軌」。

中大醫學院兒科學系聯同香港兒科基金，於2022年5月中至6月中訪問1,439名幼稚園或小學學生的家長，了解他們由2020年至今子女在生活習慣及健康上的改變。調查發現，疫情期間兒童超重或肥胖比率較疫情前上升1.8倍，當中高小(9-13歲)兒童的超重和肥胖比例比率更由疫情前的7%，增至24%。55%家長表示子女吃零食及喝含糖飲料的分量均有所增加；近59%兒童甚至因多吃零食而影響正餐；年紀較大的孩子出現不良生活及飲食習慣的比率較年幼的高。

此外，有36%學童曾因而發脾氣，29%表示寧願繼續停課，受訪家長中有20%坦言對於子女需要重返校園及重新調整生活節奏感到無助，20%家長壓力水平高達9至10度(10度最高)，而兒童的快樂指數下跌幅度更達35%。整體而言，兒童的健康指數在疫情期間下跌10%，快樂指數下跌21%。