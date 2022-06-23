懲教署職員偷拍裙底　有違公德罪成判120小時社會服務

去年8月1名懲教署男職員於中環環球大廈附近的扶手電梯上偷拍女子裙底，因而被控作出有違公德的行為罪。他經審訊後於2周前被裁定罪成，今天（23日）在東區裁判法院被判120小時社會服務令。裁判官直斥案件罪行嚴重，被告對他人的私隱毫無尊重，行徑令人髮指。

24歲被告許全有，被控於2021年8月30日在中環環球大廈外扶手電梯拍攝女子X裙底。控方案情指稱，被告當時用右手拿着手機疊着銀包，以30度角偷拍X的裙底。一名男途人目睹並質問被告，被告起初堅稱「無，我影下啲女啫」，及後改口指「畀次機會呀，我仲有屋企人要養，唔衰得」。裁判官裁決時指，該男途人是誠實可靠的證人，最終裁定被告罪成。

被告今日無法律代表，親自求情指他已得到沉重教訓，並對家人感到歉疚，認為辜負了他們，故冀法庭判予非即時監禁，好讓他能夠報答家人。裁判官判刑時，形容被告的行為是不能接受，令人髮指。惟考慮到報告顯示，被告坦承認錯，主動尋求心理治療，積極改過自新，故可以給予機會，終判處被告履行社會服務令。

案件編號：ESCC 473/2022