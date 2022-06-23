傳旅客持假檢疫酒店證明抵港　業界反映多涉內地人

繼近日本港檢疫酒店因需求殷切出現炒賣情況後，疑再爆有旅客手持虛假檢疫酒店入住證明抵港。旅遊業議會主席徐王美倫今日(23日)表示，有業界曾向她反映，指上述情況多涉及內地旅客，惟沒有確實統計數字。有本地旅行社於社交平台貼文指，遭不法分子假冒旅行社職員，以其公司名義透過電郵向旅客發出虛假「檢疫酒店訂單」，並已就相關事件報警。食物及衞生局亦稱，自檢疫酒店計劃推出以來，有出現相關情況，惟同樣沒有備存統計數字，強調若事件涉及刑事成分，會交由執法機關跟進及調查。

於旅議會註冊的「萬福旅行社」本周一(20日)於社交平台發文，稱有人假冒旅行社職員，並自稱為旅行社代理，透過Whatsapp或電郵向旅客發出虛假「檢疫酒店訂單」，懷疑遭行騙。據貼文，「虛假訂單」於今年4月交易，受害人花費9,000港元，在今年4至5月期間預訂佐敦「木的地酒店」房間，惟經翻查政府資料，發現該酒店不屬「第7輪指定檢疫酒店」名單內。東網記者曾致電相關旅行社查詢事宜，職員卻以工作忙碌為由拒絕受訪，僅稱已在社交平台上交代，並於同日報警求助。

徐王美倫建議，市民或旅客預訂酒店時，應盡量向酒店官網及本地持牌旅行社購買，避免向來歷不明的網上平台或第三方人士購置。香港酒店業協會執行委員陳覺威則表示，轄下3間酒店暫未接報相關事件，不過認為所有文書均能偽造，容易讓不法之徒有機可乘，建議若有酒店或旅行社遇到相關情況時，盡快報警求助，交由相關部門調查。