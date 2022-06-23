童樂居虐童案再多7職員被控　分別押後至7月及9月再訊

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，繼27名女職員被落案起訴後，再多7名女職員被控並於今天（23日）出庭應訊。7人被控合共14項對所看管兒童或少年人虐待或忽略，連同17名將轉介至區院處理的被告，今天一併在九龍城裁判法院提堂。全部被告暫毋須答辯，24人之中，3人將於7月12日到區院答辯，其餘21人方面，則押後至9月16日再訊，以待控方準備轉介往區院文件。期間24人續准保釋。

今日首次提訊的7名被告依次是鄧月媛（50歲）、李慧心（50歲）、鄭淑貞（59歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲）。其中鄧月媛、梁曉彤及梁善儀報稱任職幼兒工作員，其餘4人報稱是前幼兒工作員，當中李現時是家庭主婦，3人現時無業。鄧面對4罪，指她在2021年12月8日在砵蘭街387號香港保護兒童會，故意襲擊、虐待或忽略3歲男童F、3歲女童I及3歲女童AC；另於同年12月15日犯案，事主是1歲男童R。鄭和陳均面對3罪。控罪指鄭於同年12月9日，故意襲擊、虐待或忽略3歲男童D；及於同年11月26日，先後2次犯案，事主是2歲女童X。另外，控罪指陳於同年11月28日，故意襲擊、虐待或忽略3歲男童AG，另2次涉及3歲男童F。

其餘4人則面對1項控罪。李被指在2021年11月21日犯案，事主是2歲女童W；梁曉彤被控在同年12月6日犯案，事主是2歲男童E；梁善儀被控在同年年12月19日犯案，事主是2歲男童E；最後，關佩華被控在同年11月9日犯案，事主是1歲男童T。其餘案件共17名被告當中，只有馮鳳豪（63歲）、陳麗娟（54歲）及陳玉玲（49歲）的案件已備妥轉介文件，她們將於7月12日到區院答辯。她們均有新增控罪，令馮面對共15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，陳麗娟獨自面對11罪，陳玉玲獨自面對5罪，另有一罪共同控告陳麗娟和陳玉玲。

案件編號：KCCC 3713,3736/2021，KCCC 88,141,285,422,597,1497/2022