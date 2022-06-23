疫下港人警覺性提高　調查指心臟檢查趨勢升約30%

有醫療學界團體今年5月向80名香港心臟專科，及46名放射科專科醫生進行有關心臟造影檢查趨勢的問卷調查，今日(23日)公布結果。調查發現，大部分受訪醫生認同心臟檢查趨勢有所上升，升幅約為11%至30%，而轉介市民進行心血管造影的常見原因，除了胸痛病徵之外，亦因市民在疫苗接種前後感到擔憂。

72歲的戴先生半年前發現步行時有氣促、心口痛的情況。私家醫生安排他進行心臟電腦掃描，發現有2條血管出現嚴重阻塞，最終在公立醫院進行緊急「通波仔」手術。他指已有多年高血壓及高膽固醇，本身亦是煙民，疫情下令他倍覺健康重要，故一出現心口痛，他不敢忽視立即求診。他完成手術後，對現時身體狀況感到滿意，又指已積極戒煙及減肥。

心臟科專科陳穎思醫生指出，市民若出現疑似胸痛、心悸等心臟病常見徵狀，第一步應向普通科門診或家庭醫生求助。如病徵屬典型及有高風險因素，可考慮直接進行心導管檢查，甚至「通波仔」手術。她認為，問卷結果反映新冠疫情及疫苗接種，大大提高港人對心血管疾病的警覺及診斷的認知。此外，放射專科張志偉醫生表示，現時國際已引入人工智能（AI）輔助心臟造影檢查，可協助校正運動偽影節省分析時間。他又引述英國生物庫大型研究，指利用AI技術，2秒便能完成20分鐘的人工分析，比人手快60倍，因此能迅速處理大量掃描結果。