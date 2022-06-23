調查指6成大專生最關心就業　不介意內地工作　民主自由排第5位

大灣區教育資源中心聯同香港傑出專上學生服務協會，及香港新興科技教育協會等機構，在上月起以網上問卷調查方式，成功向522名大專生訪問，以了解對就業、創業及實習三方面的看法。結果發現，受訪者最關心就業問題，佔60%，其次是創業、家人及實習，民主自由問題則排第5位。另外，不足25%受訪者滿意候任特首李家超對就業、創業及實習方面政綱公布的青年政策，36%受訪者表示無意見，32%為無關注，約7%人表示不滿意。

調查結果顯示，受訪者對畢業後的就業情況不樂觀，平均擔憂指數接近5分（最高7分，最低1分）。他們最希望在4個行業工作，分別是「文化/傳媒/體育/娛樂」（10%）、「醫護衞生/製藥/社會護理服務」（10%）、「金融服務」（8%）及「教育及培訓」（8%）。超過6成人表示願意往內地城市就業，主要原因是內地機會較多（71%）。其餘不願意往內地城市就業的受訪者，表示留在香港就業、需留在香港照顧家人、不適應內地工作及生活環境是主要考量因素。

結果又顯示，超過一半受訪者表示會選擇畢業後創業，首選創業城市為深圳（22%），其次為北京/上海(20%），香港則排第3（19%）；接近65%受訪者渴望有實習機會，更有超過5成人表示希望到內地實習，最多人選擇到大灣區實習（33%）；最希望實習的內地城市前三位分別為深圳（19%），北京/上海（15%）及廣州（10%）。此外，不足4成受訪者認為特區政府提供足夠政策及資源以支持香港青年實習。機構提出多項建議予新一屆政府，包括加強與青年人的全面溝通及青年政策的宣傳；增撥資源發展大灣區實習計劃，以及制定更多便利高科技企業的政策措施等。