連鎖米線舖外賣驚見曱甴　中伏客：嚟緊幾個月都唔再食

受疫情影響，不少上班族都會買外賣回公司用餐。不過，有網民今日(23日)就在討論區分享其外賣經歷，指他在某知名的連鎖米線舖買外賣，回到室內打開卻在米線內驚見一隻約手指甲般大的曱甴，「隻曱甴個肚好脹 應該食到飽晒，望多兩眼即刻反胃」。事主批評，知道餐廳食肆一定會有老鼠或曱甴的情況，平時貪該食肆「睇落乾淨企理」才幫襯，未料都會「中伏」。東網就事件致電米線舖公司，對方表示正在了解。

事主又透露，已即時致電涉事米線舖的顧客服務熱線反映事件，惟接線生態度惡劣，竟要求事主親自去門市自取另一碗米線，「大熱天時，又唔係住得近，繁忙時間我都明，都唔會為難佢。但依家仲要係下午茶時間，咁都可以唔(派外賣)送返一碗」，令他大感不快。不過，隨後疑是涉事門市店長回電給事主，「話肯外賣送過碗比我，都算係態度好又通情達理，起碼語氣嗰啲都好過hotline條友好多」。

有關貼文引起大批網民回應，有人揶揄「好高蛋白質」，另有人發現涉事米線更有黑色的「點點」，直言「換過畀你(事主)嗰個(米線)你都敢食，應該要佢(米線舖)退錢啦」。有網民留言問樓主下次仲會唔會光顧涉事米線舖，後者亦直言：「應該嚟緊幾個月都唔會想食。」