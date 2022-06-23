涉未經許可向同袍索貸款　警署警長被加控3罪

廉政公署早前落案起訴1名警署警長，指他涉嫌於前年5月至去年6月期間，未經許可從3名前下屬及1名前上司索取及接受合共逾42萬港元貸款，並在廉署調查該案期間妨礙司法公正，煽惑其中1名前同袍向廉署作虛假陳述。涉案警署警長原被控接受利益及欺詐等共13罪。案件今（23日）於沙田裁判法院再提訊，控方擬將案件轉介區域法院審理，並再增加3項控罪。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至8月23日再訊，以待控方準備轉介文件，期間被告獲准以原有條件保釋。

被告黃志明（52歲），早前被控8項訂明人員接受利益、2項訂明人員索取利益、1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為、1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件及1項欺詐罪。

控方今日新增2項訂明人員索取利益及1項訂明人員接受利益。控罪指，被告涉嫌在2021年3月至4月期間，身為訂明人員、即警務處警署警長，未得行政長官一般或特別許可，向前下屬警員伍潤森索取2筆共約3萬港元的貸款，以及從對方接受1筆2萬港元的貸款。被告今天繼續沒有律師代表。

案件編號：STCC 765/2022