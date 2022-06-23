《立場新聞》涉發布煽動刑物案　10.31區院開審

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，並落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物罪，案件今（23日）午在區域法院再提訊。鍾沛權及林紹桐擬不認罪，案件排期10月31日開審，預計審訊20天，另於9月6日作預審。控方預料將傳召22名證人，涉及17篇文章，其中3篇為影片形式、合共約1小時，亦會倚賴鍾的3段警誡錄影會面、共約200分鐘。

3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。Best Pencil今天仍沒有代表出席，控方表示於5月31日已再派信到Best Pencil位於觀塘的租用地址，而根據租約，Best Pencil租用單位至2023年4月28日，控方認為已符合《公司條例》中送達文件的要求，而Best Pencil是明知而故意不出庭，申請在Best Pencil缺席的情況下進行審訊，獲法官郭偉健批准。

控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 265/2022