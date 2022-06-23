2青年涉掟磚殺清潔工案　次被告稱被要挾毆打逼作供

2019年11月上水有人以磚頭等雜物堵路，並引發衝突，最終1名70歲清潔工被磚頭擲中死亡，警方事後拘捕兩名青年控以謀殺及暴動等3罪，案件今（23日）於高院續審。控方續傳召拘捕次被告的警長作供並接受辯方盤問。次被告的代表大律師指警長當日到次被告家中即指次被告殺了人，又曾稱「我哋知係你做，如果你唔認，我哋就拉你阿哥逼佢認」。大律師又指，警長亦曾指着窗戶向次被告稱：「如果你玩嘢，我哋會掉你出去」。警長則否認曾發生過該些事。控方今舉證完畢，案件下周一（27日）續審。

2名被告依次為現年18歲的劉子龍（花名牛屎）及陳彥廷。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。次被告陳彥廷（現年17歲）的大律師今天盤問拘捕次被告的楊家強警長時，指當日楊向次被告稱知他殺了人後，次被告即問在場的兄長「搵咗律師未」，在場警員即指摘次被告「你係咪咁樣同阿哥講嘢」，並打他胸口一下。楊其後帶次被告入房，拿走他背包內的東西，包括藥物。次被告及後稱想服藥及想去醫院，楊問次被告兄長，得知次被告有情緒病及焦慮須服藥，即向次被告稱「乖仔，你要合作，做晒啲嘢就可以食藥㗎喇」。及後在警署作錄影會面時，次被告的母親雖在場但全程沒有作聲，因楊曾向她表示只可在場但不可說話。對於上述說法，楊全部均否認。

另外大律師又質疑，當日楊向次被告發出的《覊留人士通知書》，並非給予16歲以下或精神上無行為能力的被告之通知書。楊解釋當日次被告母親是以家長身份陪同，次被告當時亦已過16歲，故並不適合發出該通知書。負責指示楊作拘捕的警署警長陳永豪其後作供稱，是他決定要找次被告母親作家長身份陪同，並認為此身份最為合適，但發出哪一種通知書，是由楊警長決定。據次被告大律師指，給16歲以下人士的通知書，有列明陪同錄影的成年人，其權利包括可提醒受查人士須服藥。

案件編號：HCCC 322/2020