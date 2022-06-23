今增1650確診　包括128輸入個案　多一名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(23日)新增1,650確診，包括128宗輸入病例，其餘1,522宗屬本地感染，本地個案已連續9天破千宗。昨日(22日)再多1名患者離世。對於華昇檢測方面，張表示有3個確診樣本中2個覆檢無驗出病毒，另1個則為不確定，會再作跟進，至於新防疫措施方面則會再作評估。

今日有4間院舍出現各自1宗確診個案，其中2間涉及員工，另外2間則涉院友。今增172宗學校呈報個案，來自155間學校，涉135名學生及37同教職員。屯門卓爾居廣場的海港酒家疑爆疫，至少涉及27人，包括7至8個家庭，疑與Omicron BA.2.12.1變種病毒有關。針對猴痘病毒，張指香港航班四通八達，有猴痘輸入個案並不奇怪，附近地區南韓、新加坡均有個案出現，香港如有緊密接觸須接受隔離，當局會展開追蹤

本港再多38宗懷疑BA.2.12.1個案。本地懷疑個案中，中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)有4宗為已知個案，有一家三口居於灣仔文安樓，有1名患者則於將軍澳服務中心工作，其餘患者則為無源頭，未知源頭個案分別居於屯門富泰邨君泰樓、石圍角邨石蘭樓、葵涌浩景臺4座、馬鞍山迎海駿岸，以及元朗田心村。至於昨日再多1宗疑染BA.4或BA.5本地個案，涉及1名在機場FedEx Express工作人士，相關同事已接受緊密強制檢測，暫時未發現相關個案。